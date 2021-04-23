"الخارجية" تعلّق على منع السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين بعد ظهر اليوم من السفارة السعودية، مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه الى اراضيها من لبنان قبل اعلانه، ونقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه الموضوع الى المسؤولين الكبار.

وأكدت الوزارة أن "تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان الى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

ودعت "السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".