لبنان

مستشفى سير الضنية الحكومي بدأ إجراء فحص الـPCR

Lebanon 24
23-04-2021 | 17:53
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أعلن مستشفى سير - الضنية الحكومي، في بيان، عن "بدء العمل بإجراء فحص ال PCR للمصابين بفيروس كورونا، في مختبره على أحدث الأجهزة اعتبارا من اليوم، 23 نيسان 2021، وذلك بالإضافة إلى إجراء فحص ANTIGEN و ANTIBODY".
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