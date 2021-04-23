لبنان

اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: لا بد من تدخل وزارة التربية

Lebanon 24
23-04-2021 | 18:16
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صدر عن اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني)  البيان الآتي:

طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية LAU يتعرضون للخطر ولا بد من تدخل وزارة التربية الوطنية، علماً أن قضاء العجلة عبر القاضية هالا نجا جدد القرار الحمائي لتكريس حق الطلاب بولوج كافة المنصات الإلكترونية بتاريخ 23 نيسان 2021 لمدة أسبوعين إضافيين.

إدارة الجامعة لم تمّكن الطلاب الذين تمسكوا بسعر الصرف الرسمي وسددوا الأقساط من خلال معاملات لدى كتبة العدل في الأيام التي مضت من تسجيل موادهم لفصل الصيف وتمكينهم من طلب المساعدات المالية Financial Aids، كما ومنعت إفادات التسجيل عن بعض الطلاب، وهذه تدابير تعسفية بحق هؤلاء الطلاب.

ليس مقبولاً أن تبقى وزارة التربية غائبة ولا يتخذ مجلس التعليم العالي أي إجراءات أو تدابير، علماً أن ما هو حاصل في الجامعة الأميركية في بيروت AUB والجامعة اللبنانية الأميركية LAU مخالف لتعهد رؤساء الجامعات الخاصة لوزير التربية بعدم زيادة الأقساط كما للتوصية الصادرة عن مجلس التعليم العالي تاريخ 15 كانون الأول 2020.

سنبقى منحازين الى جانب الطلاب ولن نسمح بأن يتعّرضوا للتهديد أو التنكيل متعهدين ببذل كل الجهد اللازم لإنهاء قضاياهم بالسرعة الممكنة مؤكدين أن القضاء اللبناني أثبت حتى الساعة إستقلاليته وإنحيازه إلى جانب أصحاب الحقوق ما يبعث على الاطمئنان."
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