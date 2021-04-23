الحواط: دولة تحكمها المافيا والدويلة

غرد النائب زياد الحواط عبر "تويتر" قائلاً: "لقد حذرنا وناشدنا وتقدمنا بإخبارات علنا نجد من يتحرك ولكن من دون جدوى. ‏التهريب مستمر وعواقبه تزداد وبسببه تغلق منافذنا على الخارج. ‏ملايين الدولارات تهرب شهرياً. ‏بالأمس مواد مدعومة واليوم مخدرات ‏كل هذا كنا لنتلافيه لو اتخذ القرار السياسي بضبط الحدود. دولة تحكمها المافيا والدويلة".

