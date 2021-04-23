لبنان

الراعي استقبل سفراء كندا وروسيا والدنمارك

Lebanon 24
23-04-2021 | 19:03
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي ببكركي، سفيرة كندا شانتال شاستوني، وعرض معها الأوضاع العامة على الساحتين المحلية والإقليمية.

سفير روسيا

وبعد الظهر، التقى الراعي سفير روسيا ألكسندر روداكوف، الذي قال بعد اللقاء: "إن الزيارة أتت في إطار التنسيق مع البطريرك الراعي، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن".

سفيرة الدنمارك

كذلك، التقى الراعي سفيرة الدنمارك ميريتي يول في زيارة هي الأولى لها، بعد تسلمها مهامها الديبلوماسية.


وتحدثت يول فقالت: "إن الزيارة كانت مهمة تخللها حوار عن وضع البلد والتحديات الكبيرة التي يواجهها والإمكانات التي يمكننا من خلالها مساعدته. ان الدنمارك ملتزمة مساعدة لبنان من خلال مشاريع التوأمة التي تجمع السفارة بالاتحاد الاوروبي. فبعد انفجار 4 آب الماضي، قدمنا إلى لبنان مساعدات بنحو 20 مليون يورو، ونحن نعمل في مناطق بيروت والكرنتينا عموما، ونقدم المساعدات من خلال برامج خاصة، نظرا إلى مرور البلاد بظروف صعبة ووجود نحو 50 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر".

أبو عبدو

واستقبل الراعي منسق مكتب راعوية الزواج والعائلة الأباتي سمعان أبو عبدو، يرافقه المنسقان المعاونان سليم وريتا الخوري.

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