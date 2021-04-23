لبنان

سامي الجميّل: شكراً لتحالف المافيا الميليشيا

Lebanon 24
23-04-2021 | 19:09
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غرّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"بعد ضرب كل القطاعات المنتجة القادرة على جذب عملة صعبة، ها هو الفلتان الحاصل على الحدود وتهريب البضائع والمخدرات يؤدي الى ضرب المزارع اللبناني جرّاء مغامرات أمراء الكبتاغون.

شكراً لتحالف المافيا الميليشيا. المحاسبة آتية..."

بعد ضرب كل القطاعات المنتجة القادرة على جذب عملة صعبة، ها هو الفلتان الحاصل على الحدود وتهريب البضائع والمخدرات يؤدي الى ضرب المزارع اللبناني جرّاء مغامرات أمراء الكبتاغون.
شكراً لتحالف #المافيا_الميليشيا. المحاسبة آتية... pic.twitter.com/lZzUBPge6T

 
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