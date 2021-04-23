لبنان

معلومة هامّة تُكشف عن الامتحانات الرسمية في لبنان.. ما الجديد؟

Lebanon 24
23-04-2021 | 19:59
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علم "لبنان24" إن "الامتحانات الرسمية هذا العام سيتم تمويلها عبر جهة خاصة، باعتبار أن الدولة اللبنانية لن تستطيع تأمين المال اللازم لإجرائها"، موضحة أن "هذا الأمر تحدث عنه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مؤخراً في اجتماع مع عدد من زواره".

ويُضاف هذا الأمر إلى عجز الدولة الجديد على الصعيد التربوي، خصوصاً إنه مطلع العام الدراسي الحالي، واجهت وزارة التربية معضلة تمويل طباعة الكتب المدرسية، إذ تمنعت الشركات التي كانت تتولى هذه العملية عادة، عن المشاركة في المناقصات الخاصة بذلك.

وعلى الأثر، لجأت وزارة التربية إلى "اليونيسيف" التي قدمت التمويل لطباعة الكُتب.

لبنان

رادار لبنان24

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