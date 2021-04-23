هذا ما أعلنه وزير الخارجية حول حظر السعودية للمنتجات اللبنانية

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه إنه "تسلم، اليوم الجمعة، مذكرة من المملكة العربية السعودية توضح أسباب اتخاذ قرار حظر الخضار والفاكهة اللبنانية من قبل سلطاتها".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال وهبه: "نستنكر ما حصل ولا بد أن يضع القضاء اللبناني يده على هذا الملف".

وأضاف: "المطلوب من السطلات القضائية والجمركية والأمنية قمع كل عمليات التهريب وقد أبلغت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئاسة الجمهورية ووزير الداخلية محمد فهمي ووزيرة الدفاع زينة عكر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالمذكرة التي تلقيتها".