لبنان

"الوطنيون الأحرار": لتتابع الجمارك ملف التهريب عبر الحدود

Lebanon 24
23-04-2021 | 21:53
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رأى حزب "الوطنيين الأحرار" في بيان، أن "قرار وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وقع كالصاعقة على رؤوس المزارعين اللبنانيين حيث ما زال المزارع يدفع ثمن فشل الدولة اللبنانية على كل المستويات".

وتابع البيان: "لا نستغرب هذا القرار فنحن ندرك جيدا ونعي واقعنا الاليم اذ بتنا مشرعي الحدود ولا ترصد عندنا ولا تتبع بل تهريب وتمرير".

وأضاف: "امام هكذا قرار يطالب الحزب الجمارك اللبنانية بمتابعة هذا الملف الذي لا يمس فقط باقتصاد لبنان، بل وبسمعته ايضا. كما ونضع كل المسؤولين الامنيين أمام ضرورة القيام بواجباتهم الكاملة حماية لكل المصدرين الذين أصبحوا الملجأ الاخير لتغذية لبنان بالعملة الصعبة... كما ونتوجه الى المملكة العربية السعودية متمنين ان تعيد النظر في قرارها لأنه يضر في شكل مباشر بلبنان ويساهم في إنهيار اقتصاده".
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