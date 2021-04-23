رسالة عاجلة من غوتيريش إلى المسؤولين اللبنانيين.. هذا ما جاء فيها

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن، الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة "من دون مزيد من التأخير"، وطلب من حزب الله الامتناع عن أي نشاط عسكري.وشدّد غوتيريش في الوثيقة على أنه "حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة".وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية أن "الإحباط من الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد".وتابع "في مواجهة هذا اليأس، أحثّ الزعماء اللبنانيين على العمل لمصلحة الشعب اللبناني ومواجهة الوضع الكارثي الذي يعيشه البلد بشكل فعال ودون مزيد من التأخير".وتغرق النخبة السياسية اللبنانية في مفاوضات مطوّلة حول توزيع الحقائب الوزارية بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانفجار في مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 200 قتيل وعزاه اللبنانيون لانعدام كفاءة الزعماء وفسادهم.وقال الأمين العام للأمم المتحدة في هذا السياق إنه "من الأهمية بمكان إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت وفقا لمطالب الشعب اللبناني بالمحاسبة".كما جدد في تقريره إلى مجلس الأمن دعوة "حزب الله وكلّ الأطراف الأخرى المعنية إلى عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه".وقال إنّ "انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة مقرونا بوجود ميليشيات مسلحة، يواصل تقويض الأمن والاستقرار في لبنان".وتابع أن "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال مصدر قلق بالغ".من ناحية ثانية، طالب أنطونيو غوتيريش إسرائيل بسحب قواتها المنتشرة شمال الخطّ الأزرق الفاصل مع لبنان، و"الوقف الفوري لعمليات التحليق في الأجواء اللبنانية".