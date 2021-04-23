لبنان

انور الخليل: وجع الناس لا ينتظر حسابات السياسة

Lebanon 24
23-04-2021 | 23:27
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غرد النائب انور الخليل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ضربتان موجعتان لأهلنا المزارعين اللبنانيين:

1-منع السعودية استيراد الفواكه من لبنان خوفا من احتوائها على مخدرات مدسوسة

2- الجراد الآتي عبرسوريا والذي يتكاثر بسرعة

نقترح اجتماع حكومة تصريف الاعمال واذا لزم مجلس الدفاع لمعالجة هاتين الكارثتين. وجع الناس لا ينتظر حسابات السياسة".
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