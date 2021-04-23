انور الخليل: وجع الناس لا ينتظر حسابات السياسة

غرد النائب انور الخليل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ضربتان موجعتان لأهلنا المزارعين اللبنانيين:



1-منع السعودية استيراد الفواكه من لبنان خوفا من احتوائها على مخدرات مدسوسة



2- الجراد الآتي عبرسوريا والذي يتكاثر بسرعة



نقترح اجتماع حكومة تصريف الاعمال واذا لزم مجلس الدفاع لمعالجة هاتين الكارثتين. وجع الناس لا ينتظر حسابات السياسة".