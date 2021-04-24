لبنان

لبنان ينتظر جواباً حول الترسيم

Lebanon 24
24-04-2021 | 00:04
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ما يزال لبنان ينتظر جواباً من دبلوماسي أميركي، وعد بإرساله، يتعلق بالتوجه الجديد لاستئناف مفاوضات الترسيم البحري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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