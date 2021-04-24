لبنان

الابتعاد عن التصريحات

Lebanon 24
24-04-2021 | 00:13
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طلبت أكثر من جهة حزبية وسياسية ابتعاد كوادرها المعنية بالتصريحات عن تناول قضية تشغل الرأي العام، الذي ينقسم حولها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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