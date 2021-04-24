لبنان

إجراءات إحترازية لما بعد صاروخ "ديمونا"

Lebanon 24
24-04-2021 | 00:18
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اتخذت أطراف لبنانية معنية إجراءات إحترازية، تحسباً لمفاجآت معادية، بعد صاروخ "ديمونا"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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