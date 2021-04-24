ضبط 4 أطنان من مخدّر الحشيش متّجهة من لبنان إلى سلوفاكيا

تمّ ضبط 4 أطنان من مخدّر الحشيش مخبّأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متّجهة من لبنان إلى سلوفاكيا. وقد قدّرت اليونان القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة بـ 33 مليون يورو