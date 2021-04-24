لبنان

مبادرة برّي لم تتبلور بشكل كامل

Lebanon 24
24-04-2021 | 01:05
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قالت مصادر متابعة لحركة الرئيس سعد الحريري لـ"اللواء" ان "الأمور ما زالت على حالها والتعطيل معروف مصدره"، مشيرة الى ان "مبادرة الرئيس نبيه بري بتوسيع الحكومة الى 24 وزيرا من الاختصاصيين وبلا ثلث ضامناً لأي طرف، لم تتبلور بشكل كامل بعد، مع ان الحريري كان في جوها ووافق عليها لكن بري والحريري بانتظار موافقة الرئيس ميشال عون عليها لتتم مناقشة تفاصيلها".

فيما تقول اوساط بعبدا ان "المبادرة غير مكتملة والمطلوب من الحريري تقديم صيغة متكاملة متوازنة ليعطي عون رأيه فيها، وعلى هذا لا يزال حراك الرئيس بري متوقفاً".

المصدر: اللواء
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