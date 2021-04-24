لبنان

كلمة لباسيل اليوم

Lebanon 24
24-04-2021 | 01:19
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يضيف اليوم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تأزماً جديداً للمشهد، عبر ما يشبه المؤتمر الصحفي، يعقده عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، يتطرق خلاله إلى تأليف الحكومة، وأزمات ترسيم الحدود البحرية وقضية القاضية عون وغيرها.

وحسب بعض المصادر المتابعة عبر "اللواء"، فإن "القاضية عون كانت وضعت النائب باسيل في أجواء ما حصلت عليه من شركة مكتف، وما جرى معها منذ ان بدأت التحقيق بالقضية".
المصدر: اللواء
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