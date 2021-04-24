لبنان

محمد نصر الله لـ"الأنباء": إصلاح النظام يكون بالقانون وليس بمخالفته

Lebanon 24
24-04-2021 | 01:35
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصر الله أن "ما يتعرض له القضاء، هو ضمن الفوضى العامة التي تعكس نفسها على البلاد، نتيجة اصطفافات سياسية، وحضور الحياة السياسية بمآسيها داخل الإدارة العامة والقضاء، فتركت هذه الانعكاسات تلك النتائج المؤلمة".

وقال نصرالله في تصريح لـ "الأنباء": "إن الإصلاح له طرق قانونية ودستورية سليمة وصحيحة، كي نصل الى النتائج المرجوة. والأمور ما زالت غير واضحة للرأي العام، من خلال الإجراءات التي قامت بها القاضية غادة عون، مع العلم أن هذا الإجراء غير مقنع"، معتبرا إياه تجاوزا للقضاء".
وأكد انه "لا يمكننا إصلاح النظام إلا بالقانون وليس بمخالفته، وان كل ما يراه أي طرف من منظاره، ليس هو الصحيح، فرؤيتنا متناقضة مع بعضنا بعضا، وعندها تكون على الدنيا السلام، وهذا ما وصلنا إليه، على الدولة السلام".
المصدر: الانباء الكويتية
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