لبنان

أتطالبُ حقاً بانقلاب؟

Lebanon 24
24-04-2021 | 06:05
A-
A+
Doc-P-816091-637548412181035300.jpg
Doc-P-816091-637548412181035300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب غسان شربل في" نداء الوطن": كان يمكن لدولة نائب الرئيس صوغ رغبته من غير توسّل المؤسسة العسكرية ووضعها في مواجهة رئيس يعرِّف عن نفسه بـ"أنا الجنرال". صحيح ان كلام الفرزلي يجد تأييداً عند أكثرية يئست من الجميع فيما تنظر الى مؤسسة الجيش باحترام، لكن يلزمه جهد عظيم ليقنع عارفيه بأنه لا يغطي "السموات بالقبوات" لـ"غاية في نفس يعقوب" وأنه يضرب بسيف قناعاته وليس بسلاح مستعار.

لا انقلابات في لبنان. لم تحدث، ولن تحدث. ولم نعش حتى العام 2021 لتغرينا "المنظومة" بالحل العسكري تعميةً على دورها في الانهيار. كان يمكن للجيش ان يكون شريكاً مع الثورة في التغيير على طريقة "الحل السوداني" لو كان في البلاد سلاحٌ لا سلاحان، والإمرة والقيادة فيهما قولٌ واحد وليس فيهما قولان.

كان أجدى لو طالب الرئيس الفرزلي بتقديم موعد الانتخابات ليفتح باب انهاء حال الاستعصاء وتجديد السلطات، فيذهب الرئيس بكرامته الى البيت ويتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم في صناديق الاقتراع. أما الجيش، فليتركْه ضمانة أخيرة للدستور، تستعاد في ظله السيادة وتُقَر استقلالية القضاء لترجع حقوق الناس وكراماتهم بلا كسر وخلع او إنقلاب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2021-04-24
09:00 | 2021-04-24
08:45 | 2021-04-24
08:30 | 2021-04-24
08:00 | 2021-04-24
07:34 | 2021-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website