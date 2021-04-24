مصدر سياسي رفيع : لا "تغطسوا" الجيش

حذر مصدر سياسي رفيع المستوى من مغبة اقحام الجيش في اللعبة السياسية، قائلا ل " الديار": “حرصا على المؤسسة العسكرية وعلى قائد الجيش المعروف بمناقبيته ونزاهته ووطنيته، اتركوا الجيش خارج هذا الصراع السياسي القائم بين العهد من جهة وبين الحريري وحلفائه من جهة اخرى”.وتابع ان هذه المطالبات السياسية التي تسعى الى «تغطيس» الجيش في الزواريب الضيقة لا تقدم ولا تؤخر بل تزيد من حدة الازمة وهذا ما لا يريده اي رجل دولة قيم على الوطن.