لبنان

مصيبة تلي الأخرى والمسؤولون في انفصام...

Lebanon 24
24-04-2021 | 06:38
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كتبت "الانباء": وكأن لبنان لم يكن ينقصه إلا أسراب الجراد ليكتمل المشهد القاتم وصور الجوع والفقر التي باتت من يوميات الشعب اللبناني، فيأتي الجراد ويقاسمه حتى "اليباس" في هذا البلد الذي فشلت كل المبادرات والمساعي الداخلية والخارجية لإخراجه من النفق ويعيش مسؤولوه انفصاماً عن الواقع غير مسبوق، رغم عمق الدرك الذي آلت إليه الأمور والافلاس الرسمي للدولة.

وربما من سمات زمن السقوط الرسمي هذا أن يصبح التفلّت الأمني ملازماً للكثير من المجالات، وما القرار السعودي بوقف استيراد المنتوجات الزراعية اللبنانية في محاولة منها للحد من ظاهرة تهريب المخدرات الى المملكة من لبنان، إلا مثالاً على عجز الدولة عن السيطرة على معابرها الشرعية وغير الشرعية، حتى باتت تشكل خطراً على غيرها من الدول، ومرة جديدة يدفع الثمن المواطن اللبناني الذي استنزفه التهريب وقاسمه مقدّرات بلده، فيأتي هذا القرار ليقفل أمامه واحداً من أبرز مصادر العملة الصعبة التي يحتاج اليها لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى.
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