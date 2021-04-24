ثأر ببنين.. عائلة برغل: لا غطاء على أي أحد تثبت صلته بهذه الجريمة النكراء ونحن منه براء

صدر عن عائلة آل برغل البيان التالي:
أولاً:
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ﴾.
وقبل أيام، أقدم شخص على إطلاق النار باتجاه سياة في منطقة ببنين– عكار.
واصيب شخصان كانا داخل السيارة وهما سمير صوفان، وعلي الرفاعي، وجرى نقلهما إلى مستشفى الخير في المنية قبل أن يفارقا الحياة هناك.
وبحسب المعلومات، فإن الحادثة سببها "ثأر قديم" بين مطلق النار وأحد القتلى الـ2.