لا انتخابات نيابية!

عبّر مرجع سياسي مطلع عن تخوفه من ان تستمر أزمة تشكيل الحكومة لعدة اشهر اضافية الامر الذي سيؤدي الى عدم اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المرجع "إن حكومة تصريف الاعمال غير قادرة على اجراء الانتخابات الفرعية فكيف لها اجراء انتخابات شاملة، فمن يريد الانتخابات عليه تشكيل حكومة جديدة".