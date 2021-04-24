لا رفع للدعم!

قالت اوساط سياسية بأن الاجواء والكواليس في لبنان "توحي بأن هناك قرارا دوليا واقليميا بعدم رفع الدعم في لبنان".واشارت الى" سعي لضخ " الاوكسجين" في الجسم المالي لمنع الانهيار الشامل، وهذا ما يمكن ان يكون عبر البطاقة التموينية الشاملة او عبر الاستمرار بدعم المحروقات والدواء والطحين او بطرق اخرى..