24
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لا رفع للدعم!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-04-2021
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت اوساط سياسية بأن الاجواء والكواليس في لبنان "توحي بأن هناك قرارا دوليا واقليميا بعدم رفع الدعم في لبنان".
واشارت الى" سعي لضخ " الاوكسجين" في الجسم المالي لمنع الانهيار الشامل، وهذا ما يمكن ان يكون عبر البطاقة التموينية الشاملة او عبر الاستمرار بدعم المحروقات والدواء والطحين او بطرق اخرى..
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
"سخونة تنبعث من الأرض" في منطقة لبنانية.. والبلدية تتحرك
Lebanon 24
"سخونة تنبعث من الأرض" في منطقة لبنانية.. والبلدية تتحرك
20:59 | 2021-04-23
23/04/2021 08:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نوبة قلبية تقتل عسكرياً بـ"قوى الأمن".. والسبب "كسر رتبة"!
Lebanon 24
نوبة قلبية تقتل عسكرياً بـ"قوى الأمن".. والسبب "كسر رتبة"!
20:50 | 2021-04-23
23/04/2021 08:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال بين "العونيين" و"الباسيليين": جبران اخطأ ام اصاب اين وكيف؟
Lebanon 24
سجال بين "العونيين" و"الباسيليين": جبران اخطأ ام اصاب اين وكيف؟
14:00 | 2021-04-23
23/04/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير أمن الدولة: غادة عون ملاك وهذا ما طلبه مني رئيس الجمهورية
Lebanon 24
مدير أمن الدولة: غادة عون ملاك وهذا ما طلبه مني رئيس الجمهورية
06:56 | 2021-04-24
24/04/2021 06:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... كم سجّل مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... كم سجّل مساء اليوم؟
19:51 | 2021-04-23
23/04/2021 07:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
13:25 | 2021-04-24
تعميم من محافظ البقاع بخصوص انتشار الجراد
13:06 | 2021-04-24
بعد إكتشاف "سخونة تنبعث من الارض" في إحدى المناطق.. اليكم الحقيقة والمسببات
13:00 | 2021-04-24
قراءة في قرار السعودية.. تصعيد ما قبل التسوية؟
12:40 | 2021-04-24
كانت تمارس الرياضة بالقرب من نهر الجاهلية فسقطت عن أحد الجسور الخشبية
12:30 | 2021-04-24
الانتكاسات تتوالى.. السلطة اللبنانية عاجزة عن التواصل مع السعودية!
12:23 | 2021-04-24
جعجع معلقاً على القرار السعودي: هذا العهد القوي سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين
فيديو
كرات نارية غامضة تظهر في سماء هذه المدينة.. شاهدوا الفيديو المذهل
Lebanon 24
كرات نارية غامضة تظهر في سماء هذه المدينة.. شاهدوا الفيديو المذهل
09:00 | 2021-04-24
24/04/2021 13:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل والفيديو.. هكذا ضبطت اليونان 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة السعودية
Lebanon 24
بالتفاصيل والفيديو.. هكذا ضبطت اليونان 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة السعودية
07:34 | 2021-04-24
24/04/2021 13:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نابولي" يكتسح "لاتسيو" بخماسية في الدوري الإيطالي (فيديو)
Lebanon 24
"نابولي" يكتسح "لاتسيو" بخماسية في الدوري الإيطالي (فيديو)
23:00 | 2021-04-23
24/04/2021 13:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact