لبنان

أقدما على عمليات سرقة سيارات ضمن محافظة جبل لبنان.. وأوقفا بكمين محكم في الروشة

Lebanon 24
24-04-2021 | 10:35
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صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة أفراد عصابات سرقة السيارات وتوقيفهم، تمكّنت القطعات المختصة في الشعبة من رصد نشاط لعصابة جديدة يقوم أفرادها بسرقة السيارات من مناطق عدّة في محافظة جبل لبنان.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي أجرتها الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم:
م. س. (مواليد عام 1993، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية.
ع. ج. (مواليد عام 2001، سوري)
بتاريخ 19-4-2021، ومن خلال المراقبة الدّقيقة، رُصِدَ المذكوران على متن سيارتَين في محلّة الروشة، حيث تمكّنت قوّة تابعة للشعبة من توقيفهما بكمينٍ محكمٍ وضبطت السيارتَين، الأولى نوع "كيا سيراتو" مستأجرة، وتستخدم في عمليات السرقة، والثانية نوع "كيا ريو"، إضافةً إلى ضبط أدوات (عدّة) تُستخدم في هذه العمليات.
بالتحقيق معهما، اعترفا بتشكيلهما عصابة لسرقة السيارات، وأنّهما أقدما بتاريخ توقيفهما على سرقة سيارة "الكيا ريو" المضبوطة من محلّة الجديدة ومحاولة سرقة "كيا سبورتاج" من محلّة الجناح، كما اعترف الموقوف الأول أنّه أقدم -منذ شهرٍ مضى- على سرقة سيارة نوع "کیا ریو" من محلّة الدكوانة، وقام بنقلها الى منطقة البقاع، ليتم تهريبها إلى الأراضي السورية.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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