لبنان

الاحرار: نأمل من السعودية إعادة النظر بقرار عدم الاستيراد

Lebanon 24
24-04-2021 | 11:00
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إعتبر حزب "الوطنيين الاحرار" أن "قرار وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وقع كالصاعقة على رؤوس المزارعين اللبنانيين"، وقال في بيان: "لا نستغرب هذا القرار، فنحن ندرك جيدا ونعي واقعنا الاليم، اذ بتنا مشرعي الحدود ولا ترصد عندنا ولا تتبع بل تهريب وتمرير".

وطالب الجمارك اللبنانية ب "متابعة هذا الملف الذي لا يمس فقط باقتصاد لبنان بل بسمعته ايضا، ونضع جميع المسؤولين الامنيين أمام ضرورة القيام بواجباتهم الكاملة حماية لجميع المصدرين الذين أصبحوا الملجأ الاخير لتغذية لبنان بالعملة الصعبة، سيما أنه ما زال أعداء لبنان متربصين ومجتهدين لأنهيار البلد".

وتمنى على السعودية "إعادة النظر بقرارها لأنه يضر بشكل مباشر باللبنانيين ويساهم في انهيار إقتصاده".
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