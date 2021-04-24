لبنان

باسيل: نحن مع القضية وليس مع القاضي

Lebanon 24
24-04-2021 | 11:32
A-
A+
Doc-P-816180-637548610146440226.jpg
Doc-P-816180-637548610146440226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة وجهها الى اللبنانيين: "الفساد مانع للاصلاح ومن دون اصلاحات لا مال ولا نهوض".

وأضاف: "صار واضحا للبنانيين أن هناك قضاة أوادم، تهمهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا يحركهم الا ضميرهم ومسؤوليتهم. وواضح في المقابل أن هناك قضاة عاجزون او فاسدون جمعوا اموالهم وأملاكهم بالفساد".

وتابع باسيل: لا خلاص إذا لم ينتصر قاضي الاصلاح على قاضي الفساد"، واعتبر أن ما "يحدث اليوم هو محاولة منع قاض من الوصول الى الحقيقة لانه قرر كشف حجم الاموال التي تحولت للخارج وهوية أصحابها".

ولفت الى أن "ما نعرفه أن الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أركانه، والاعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية غادة عون من استكمال تحقيقاتها".

وشدد باسيل على أن "نحن مع القضية وليس مع القاضي، مع قضية استرداد أموال اللبنانيين التي هربت الى الخارج بطريقة استنسابية لا اخلاقية، وحتى اليوم يهرب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف السنة اقرار قانون الكابيتل كونترول".

 

وعن موضوع الحكومة، قال: "عالجنا مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين"، وسأل: "لماذا لم يقدم الرئيس المكلف تشكيلة الحكومة للرئيس عون حتى اللحظة".

أضاف: "الحالة الوحيدة لسحب التكليف من الحريري هي باستقالة مجلس النواب، لكن الوقت غير مناسب لانتخابات مبكرة لن تغير في الواقع السياسي ولن تعالج المشاكل".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2021-04-24
16:48 | 2021-04-24
16:41 | 2021-04-24
16:20 | 2021-04-24
16:17 | 2021-04-24
16:05 | 2021-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website