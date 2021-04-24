باسيل: نحن مع القضية وليس مع القاضي

قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة وجهها الى اللبنانيين: "الفساد مانع للاصلاح ومن دون اصلاحات لا مال ولا نهوض".
وأضاف: "صار واضحا للبنانيين أن هناك قضاة أوادم، تهمهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا يحركهم الا ضميرهم ومسؤوليتهم. وواضح في المقابل أن هناك قضاة عاجزون او فاسدون جمعوا اموالهم وأملاكهم بالفساد".
وتابع باسيل: لا خلاص إذا لم ينتصر قاضي الاصلاح على قاضي الفساد"، واعتبر أن ما "يحدث اليوم هو محاولة منع قاض من الوصول الى الحقيقة لانه قرر كشف حجم الاموال التي تحولت للخارج وهوية أصحابها".
ولفت الى أن "ما نعرفه أن الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أركانه، والاعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية غادة عون من استكمال تحقيقاتها".
وشدد باسيل على أن "نحن مع القضية وليس مع القاضي، مع قضية استرداد أموال اللبنانيين التي هربت الى الخارج بطريقة استنسابية لا اخلاقية، وحتى اليوم يهرب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف السنة اقرار قانون الكابيتل كونترول".
وعن موضوع الحكومة، قال: "عالجنا مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين"، وسأل: "لماذا لم يقدم الرئيس المكلف تشكيلة الحكومة للرئيس عون حتى اللحظة".
أضاف: "الحالة الوحيدة لسحب التكليف من الحريري هي باستقالة مجلس النواب، لكن الوقت غير مناسب لانتخابات مبكرة لن تغير في الواقع السياسي ولن تعالج المشاكل".