لبنان

جعجع معلقاً على القرار السعودي: هذا العهد القوي سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين

Lebanon 24
24-04-2021 | 12:23
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علق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان، على قرار منع المنتجات اللبنانية من الدخول الى السعودية، وقال: "إنجاز جديد اليوم للعهد القوي وحلفائه، إذ تمكنوا من حرمان المزارعين اللبنانيين من سوق أساسي وحيوي لمنتجاتهم، بسبب تغطية أفرقاء من المجموعة الحاكمة لتجارة الممنوعات، كما بسبب تقاعس الإدارات والأجهزة اللبنانية المعنية بهذا الأمر للأسباب المعروفة".

وتابع: "أصبح من المؤكد والواضح أن كل يوم تستمر فيه هذه المجموعة الحاكمة وهذا العهد القوي سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين. لقد أصبح واضحا وجليا فشل المجموعة الحاكمة الحالية وإفسادها وسعيها الى مصالحها الخاصة البحتة على حساب مصالح اللبنانيين أجمعين".
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