لبنان

كانت تمارس الرياضة بالقرب من نهر الجاهلية فسقطت عن أحد الجسور الخشبية

Lebanon 24
24-04-2021 | 12:40
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عملت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري، التابعة للدفاع المدني، على انقاذ فتاة كانت تمارس رياضة المشي بالقرب من نهر الجاهلية في الشوف، حيث تعثرت وسقطت عن أحد الجسور الخشبية فوق النهر، واستقرت في موقع صعب على إحدى ضفتي النهر.
 
 وأصيبت الفتاة بكسر في رجلها، ونظرا لخطورة الموقع، حضر عناصر من وحدة الانقاذ البحري، الى المكان لسحبها وانقاذها. 
 
وتم نقلها الى مستشفى عين وزين للمعالجة، بحسب الوطنية للاعلام.
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