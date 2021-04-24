22
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعد إكتشاف "سخونة تنبعث من الارض" في إحدى المناطق.. اليكم الحقيقة والمسببات
Lebanon 24
24-04-2021
|
13:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس بلدية رماح العكارية المهندس طانيوس الراعي كشف مسببات سخونة التربة وصعود البخار منها والتي أقلقت الاهالي يوم أمس.
وقال: "بعد الكشف والدراسات التي تمت تبين أن هناك كابل فاز كهرباء على احد الاعمدة مقطوع ومنه حصل الاحتكاك عبر العمود الحديدي بالارض، وتسبب بتسخين التربة عند قاعدته وانبعاث دخان الابخرة".
وتوجه الراعي الى شركة BUS التي سارعت الى ايفاد ورشة فنية وعملت على اصلاح العطل.
تابع
الأكثر قراءة
"سخونة تنبعث من الأرض" في منطقة لبنانية.. والبلدية تتحرك
Lebanon 24
"سخونة تنبعث من الأرض" في منطقة لبنانية.. والبلدية تتحرك
20:59 | 2021-04-23
23/04/2021 08:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نوبة قلبية تقتل عسكرياً بـ"قوى الأمن".. والسبب "كسر رتبة"!
Lebanon 24
نوبة قلبية تقتل عسكرياً بـ"قوى الأمن".. والسبب "كسر رتبة"!
20:50 | 2021-04-23
23/04/2021 08:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير أمن الدولة: غادة عون ملاك وهذا ما طلبه مني رئيس الجمهورية
Lebanon 24
مدير أمن الدولة: غادة عون ملاك وهذا ما طلبه مني رئيس الجمهورية
06:56 | 2021-04-24
24/04/2021 06:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... كم سجّل مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... كم سجّل مساء اليوم؟
19:51 | 2021-04-23
23/04/2021 07:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرًا بمنصّة تداول الدولار في المصارف.. هيركات 75 % على أموالكم
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرًا بمنصّة تداول الدولار في المصارف.. هيركات 75 % على أموالكم
12:00 | 2021-04-24
24/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:12 | 2021-04-24
المجلس الارثوذكسي: من العار بعد أكثر من مئة عام على المجازر الارمنية أن يبقى العالم الحر صامتا
16:48 | 2021-04-24
بلدية الجاهلية توضح سبب وقوع فتاة وإصابتها
16:41 | 2021-04-24
أوهانيان ممثلة الرئيس عون في أرمينيا: شهداء الإبادة باقون في ضمائرنا وأحياء في حياتنا الحاضرة وفي مستقبلنا
16:20 | 2021-04-24
سفير لبنان في السعودية يكشف مستجدات قضية تهريب المخدرات
16:17 | 2021-04-24
مطلوبان بجرم سلب في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
16:05 | 2021-04-24
هاشم: ما تم اليوم من توقيف تهريب الاغنام المدعومة خطوة إيجابية
فيديو
جهاز ركض يشفط طفلاً ويقتل آخر.. ونداء من السلطات (فيديو)
Lebanon 24
جهاز ركض يشفط طفلاً ويقتل آخر.. ونداء من السلطات (فيديو)
15:00 | 2021-04-24
24/04/2021 17:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كرات نارية غامضة تظهر في سماء هذه المدينة.. شاهدوا الفيديو المذهل
Lebanon 24
كرات نارية غامضة تظهر في سماء هذه المدينة.. شاهدوا الفيديو المذهل
09:00 | 2021-04-24
24/04/2021 17:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل والفيديو.. هكذا ضبطت اليونان 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة السعودية
Lebanon 24
بالتفاصيل والفيديو.. هكذا ضبطت اليونان 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة السعودية
07:34 | 2021-04-24
24/04/2021 17:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact