بعد إكتشاف "سخونة تنبعث من الارض" في إحدى المناطق.. اليكم الحقيقة والمسببات

أعلن رئيس بلدية رماح العكارية المهندس طانيوس الراعي كشف مسببات سخونة التربة وصعود البخار منها والتي أقلقت الاهالي يوم أمس.وقال: "بعد الكشف والدراسات التي تمت تبين أن هناك كابل فاز كهرباء على احد الاعمدة مقطوع ومنه حصل الاحتكاك عبر العمود الحديدي بالارض، وتسبب بتسخين التربة عند قاعدته وانبعاث دخان الابخرة".وتوجه الراعي الى شركة BUS التي سارعت الى ايفاد ورشة فنية وعملت على اصلاح العطل.