تعميم من محافظ البقاع بخصوص انتشار الجراد

عمم محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده على البلديات كافة ضمن محافظة البقاع وذلك في اطار متابعة موضوع اجتياح الجراد لبعض قرى البقاع الشمالي في اليومين الماضيين، واعطى توجيهاته للبلديات لمتابعة رصد اسراب الجراد في حال وصولها والتواصل عند الإقتضاء مع رئيس مصلحة الزراعة في البقاع الدكتور خليل عقل، وذلك بعد ان تبين وصول عدد قليل جدا من هذا الجراد الى بلدتين في محافظة البقاع.