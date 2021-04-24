لبنان

هكذا سيكون الطقس.. فهل تمطر في أحد الشعانين؟

Lebanon 24
24-04-2021 | 13:37
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط وتؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة ويستمر تأثيرها حتى نهار الاحد.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال والداخل، واحتمال تساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية خاصة في البقاع الشمالي.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من الظهر. ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء. الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب على المرتفعات، ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحيانا. الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع عودة الحرارة الى الارتفاع تدريجا بخاصة على الجبال والداخل.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية وشمالية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:20°م.

- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,58 ساعة غروب الشمس: 19,15

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