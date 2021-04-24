البخاري يعلّق على قرار السعودية تجاه لبنان...هذا ما أعلنه

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري، في تصريح لـmtv، أن دوافع قرار السعودية القاضي بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية للبلاد، أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الأحد بعد إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان "أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها".

كما أعلن البخاري للـ LBCI أن "تهريب المخدرات إلى المملكة السعودية وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية".