لبنان

توقيف أشخاص إثر الإشكال الذي حصل في بلدة حور تعلا

Lebanon 24
24-04-2021 | 14:40
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 23 /4 /2021 واثر إشكال وقع في بلدة حور تعلا – بعلبك، نفذت دورية من الجيش عمليات دهم منازل مطلوبين وأشخاص يُشتبه بتورطهم بإطلاق النار وضبطت عدداً من كاميرات المراقبة ومتمماتها إضافة إلى أجهزة كومبيوتر. وأوقفت الدورية المطلوب (ع.ا)، دون العثور معه على أية مضبوطات.
كما أوقفت كلاً من (ح.ي) و(ح.ي) للاشتباه بمشاركتهما في إطلاق النار وضبطت بحوزتهما مسدساً حربياً وكمية من الذخائر ومذنبة (آر بي جي)، إضافة إلى سيارة نوع CRV.
سُلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء، وتتمّ المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

 
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