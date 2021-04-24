لبنان

أسامة سعد يستقبل وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي

Lebanon 24
24-04-2021 | 15:00
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استقبل الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم نائب رئيس الحزب ربيع زين الدين، وفراس الشوفي عميد الاعلام بالحزب، وذلك بحضور عضو الامانة السياسية في التنظيم مصباح الزين.
وأكد المجتمعون على أولوية إنقاذ لبنان من الانهيارات ومن المخاطر التي تهدد مصيره، وإنقاذ اللبنانيين من الأوضاع المأساوية التي يعيشونها ومن انسداد آفاق المستقبل أمامهم.
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