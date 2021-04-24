لبنان

بلبلة في مطار بيروت.. ماذا حصل قبيل إقلاع طائرة متجهة الى الكويت؟

Lebanon 24
24-04-2021 | 15:18
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بعد ورود معلومات عن تحميل شحنة أغنام مدعومة لتصديرها الى الكويت عبر الطيران الايراني تحرك رئيس جمارك بيروت سامر ضيا الذي منع الطائرة من الاقلاع بعد طلب الكشف على الحمولة. وأفادت قناة "الجديد" أنّه وبعد الكشف عليها تبين أن الطائرة محملة بـ 1280 رأس غنم بينها أغنام مختومة في الاذن وهي اشارة الى ان هذه الأغنام مستوردة ويتم إعادة تصديرها.

وبحسب "الجديد" فإنّ ضيا أبلغ القاضي عويدات الذي أعطى اشارته لإفراغ حمولة الطائرة ومنع تصدير البضائع وطلب فتح تحقيق بالموضوع.

وتابعت "القناة" أنّ "صاحب الشحنة هو ديب ن. مهرّب أكثر من 40 الف رأس غنم في الاشهر الثلاثة الاخيرة وأحاله وزير الاقتصاد الى النيابة العامة المالية لتهريبه في الاسابيع الاخيرة 1400 راس غنم من مزرعة في أرنون وصدّر أكثر من 80 ألف رأس غنم خلال العام 2020. "

 
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