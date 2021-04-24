عون محييًا ذكرى شهداء الإبادة: لاتخاذ "قرار تاريخي"

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالين هاتفييّن بكاثوليكوس الأرمن الأورثوذكس آرام الأول، وبطريرك الأرمن الكاثوليك كريكور بدروس العشرين، محيّيا ذكرى شهداء الأبادة.وأكّد عون "على وجوب تحقيق العدالة في هذه القضية المشينة التي تثقل ضمير العالم دون دفعه الى التحرّك لإتخاذ قرار تاريخي يميّز بين الجلّاد والضحية".وتابع: "ما أصاب الشعب الأرمني بالسيف أصاب الشعب اللبناني بالمجاعة والفاصل الزمني كان سنة واحدة".