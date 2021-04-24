اليازا ناشدت المعنيين صيانة الفواصل الحديدية للجسور

ناشدت "اليازا" وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار وجميع المعنيين صيانة الفواصل الحديدية للجسور، وقالت في نداء: "إن مستعملي الجسور على طرق لبنان يعانون من التأخير الكبير في صيانة هذه الفواصل الحديدية، حيث أن عرض الفراغات قد يتخطى في كثير من الحالات ال40 سم، مما يشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة، وتعتبر هذه المفاصل حيوية في بنية الجسر ويجب تبديلها كل 12 أو 15 سنة كحد أقصى".أضافت: "المواطنون يوميا يتحدون الموت على جسور مصدعة، تفتقر لأبسط معايير السلامة ويواجهون خطر سقوط إطارات السيارات والدراجات النارية في فراغات الفواصل المتآكلة، وبالتالي تعرض المركبات للتلف وتعطل هيكلها وأنظمتها، مما يؤدي إلى إنحرافها عن مسارها أو حتى انقلابها في حالات السرعة الزائدة. بالإضافة إلى تهديد سلامة المارة والسيارات تحت الجسر من خلال سقوط الحصى او غيرها من المواد الصلبة".وأشارت الى أن "هذه المناشدة تأتي في إطار الحملة الواسعة التي بدأتها للاضاءة على أبرز أفخاخ الموت على طرق لبنان، وقد أثبتت فعاليتها في تحريك الرأي العام والضغط على المعنيين للمباشرة بالعمل كما حصل في ملف الريغارات المسروقة. على أمل أن يصبح لحياة الإنسان قيمة في بلد أنهكته السرقات وسوء الادارة".