هاشم: ما تم اليوم من توقيف تهريب الاغنام المدعومة خطوة إيجابية

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر "تويتر":"ما تم اليوم بإيقاف تصدير أو تهريب الاغنام المدعومة خطوة إيجابية لا بد من متابعتها والاسراع بوضع حد للتهريب بكل أنواعه وأساليبه، وخصوصا ما هو مدعوم وما يحتاجه اللبناني، بعيدا من أي ذريعة، وهذه مسؤولية كل الجهات المعنية من قضاء وجمارك وأجهزة أمنية لتفعيل حركتها واتخاذ كل الاجراءات، ليوفروا على اللبنانيين من خلال الالتزام بمصلحة الدولة ومصلحة الناس، فيكفي استهتارا وإدارة الظهر، حيث استنزفت موارد البلد وأعصاب الناس".