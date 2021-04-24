لبنان

مطلوبان بجرم سلب في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

Lebanon 24
24-04-2021 | 16:17
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية الصّادرة بحقّهم، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سلب طالت أشخاصاً في مناطق مختلفة من محافظة البقاع، ونتيجةً للتحريّات والمتابعة من قِبل مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكنت عناصرها من توقيف مطلوبَين للقضاء، بحقّ كلٍ منهما مذكّرة توقيف بجرم سلب، وذلك في سهلَي بلدتَي رعيت وبر الياس البقاعيتَين، وهما:

- أ. م.  (مواليد عام ٢٠٠١، سوري الجنسية)

- خ. ع. (مواليد عام ١٩٨٥، سوري الجنسية)

أودع الموقوفان القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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