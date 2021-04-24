بلدية الجاهلية توضح سبب وقوع فتاة وإصابتها

أوضحت بلدية الجاهلية ما ورد في الاعلام عن وقوع فتاة تمارس رياضة المشي في نهر الجاهلية، وأشارت إلى أن "الفتاة وقعت عن قناة مياه عن ارتفاع نصف متر، مما أدى الى فكش في قدمها وليس كما ورد أنها وقعت عن أحد الجسور الخشبية، وعلقت بين صخرتين ولبعد المسافة جرى الاتصال بالدفاع المدني لنقلها الى المستشفى". ودعت البلدية وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل الأخبار لكي لا نسبب هلعا لدى المواطنين".