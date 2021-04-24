لبنان

بلدية الجاهلية توضح سبب وقوع فتاة وإصابتها

Lebanon 24
24-04-2021 | 16:48
A-
A+
Doc-P-816279-637548800937586228.jpeg
Doc-P-816279-637548800937586228.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت بلدية الجاهلية ما ورد في الاعلام عن وقوع فتاة تمارس رياضة المشي في نهر الجاهلية، وأشارت إلى أن "الفتاة وقعت عن قناة مياه عن ارتفاع نصف متر، مما أدى الى فكش في قدمها وليس كما ورد أنها وقعت عن أحد الجسور الخشبية، وعلقت بين صخرتين ولبعد المسافة جرى الاتصال بالدفاع المدني لنقلها الى المستشفى". ودعت البلدية وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل الأخبار لكي لا نسبب هلعا لدى المواطنين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-04-25
08:45 | 2021-04-25
08:30 | 2021-04-25
08:15 | 2021-04-25
08:00 | 2021-04-25
07:01 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website