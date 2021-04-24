لبنان

المجلس الارثوذكسي: من العار بعد أكثر من مئة عام على المجازر الارمنية أن يبقى العالم الحر صامتا

Lebanon 24
24-04-2021 | 17:12
A-
A+
Doc-P-816284-637548811509158152.png
Doc-P-816284-637548811509158152.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر المجلس الارثوذكسي اللبناني، في بيان، في ذكرى المجازر الارمنية، "الصمت الدولي وعدم الادانة الصريح والعلني للمجازر التي ذهب ضحيتها ملايين من المسيحيين والمواطنين الارمن والسريان الارثوذكس الأبرياء".

وقال: "نقف نحن والشعب اللبناني خلف الشعب الارمني الشقيق مطالبا العالم والمجتمع الدولي الزام الحكومة التركية الاعتراف بالابادة ومن ثم الاعتذار من الشعب الارمني والتمهيد للتعويض عليهم، لأنه من العار وبعد مرور أكثر من مئة عام على حصول المجزرة بحق الانسانية والشعوب، أن يبقى العالم الحر صامتا يتفرج من دون أن يحرك ساكنا".

وختم: "نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين، وما نزال نسمع مجازر بحق الشعوب والانسان، ونأمل الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الاوسط وانتهاء الحروب والقتل".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-04-25
08:45 | 2021-04-25
08:30 | 2021-04-25
08:15 | 2021-04-25
08:00 | 2021-04-25
07:01 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website