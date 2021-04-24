لبنان

بلدية النبي شيت: لجهود جماعية في مكافحة الجراد

Lebanon 24
24-04-2021 | 17:22
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دعت بلدية النبي شيت "المواطنين والمزارعين الى الاتصال فورا على رقم رئيس البلدية حسن الموسوي 81829595 عند مشاهدة أي أسراب من الجراد في الفضاء أو على الأرض بأعداد كبيرة ضمن النطاق العقاري للبلدية، ليتم مكافحتها بالمبيدات المناسبة بالسرعة الممكنة بالتعاون مع وزارة الزراعة"، معتبرة أن "مكافحة الجراد تكون بجهود جماعية وليست فردية".

وأكدت أن "ترك أسراب الجراد على الأرض يجعلها تتكاثر بأعداد هائلة وبسرعة خيالية".
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