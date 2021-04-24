بلدية النبي شيت: لجهود جماعية في مكافحة الجراد

دعت بلدية النبي شيت "المواطنين والمزارعين الى الاتصال فورا على رقم رئيس البلدية حسن الموسوي 81829595 عند مشاهدة أي أسراب من الجراد في الفضاء أو على الأرض بأعداد كبيرة ضمن النطاق العقاري للبلدية، ليتم مكافحتها بالمبيدات المناسبة بالسرعة الممكنة بالتعاون مع وزارة الزراعة"، معتبرة أن "مكافحة الجراد تكون بجهود جماعية وليست فردية".وأكدت أن "ترك أسراب الجراد على الأرض يجعلها تتكاثر بأعداد هائلة وبسرعة خيالية".