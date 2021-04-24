لبنان

بعد قرار الحظر السعودي للمنتجات اللبنانية.. هذا ما أعلنه قصر بعبدا

Lebanon 24
24-04-2021 | 18:09
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في اطار متابعته للتطورات التي نشأت عن قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى أراضيها او العبور من خلالها، ابتداءً من صباح غد الاحد، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اجتماع يعقد ظهر الأثنين المقبل، في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدّرين. 
وسيخصّص الاجتماع لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته.
 
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