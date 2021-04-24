لبنان

"قوى الأمن" توقف شخصين بحوزتهما كمية من "الحشيشة"

Lebanon 24
24-04-2021 | 18:20
A-
A+
Doc-P-816309-637548853940733116.jpg
Doc-P-816309-637548853940733116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: 

"بتاريخ 18-4-2021، ضبط عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، سيّارة من نوع "هوندا أكورد" لون بني صنع ١٩٩١ -تبين أنّها قد سُرِقت بالتاريخ ذاته من محلّة الشّيّاح- وذلك على بُعد مسافة من الحاجز، بعد أن اجتاز سائقها العناصر والعوائق الحديدية من دون التوقّف، ليلوذ بالفرار في الأحراج.

وأعيدت السّيّارة إلى مالكها، وأحيل الملف إلى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّولية في وحدة الشّرطة القضائية، بناءً على إشارة القضاء المختص.

كذلك أوقف عناصر الحاجز المذكور بتاريخ 22-4-2021، شخصَين على متن سيّارة من نوع "تويوتا يارِس" وضبطت بحوزتهما كميّة من حشيشة الكيف، وهما: ب. س. (مواليد عام 2001، لبناني) - أ. د. (مواليد عام 2004، لبناني)، وأودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدّرات - زحلة في وحدة الشّرطة القضائية".

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-04-25
08:45 | 2021-04-25
08:30 | 2021-04-25
08:15 | 2021-04-25
08:00 | 2021-04-25
07:01 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website