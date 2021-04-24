اعتداءات على مجرى نهر الليطاني... هذا ما جرى

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنه "وفي اطار تعقب التعديات الحاصلة على مجرى نهر الليطاني، قامت دوريات من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة البقاع الغربي والمديرية العامة لامن الدولة، في حضور فرق المراقبة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بدهم عدد من المدعى عليهم في بلدة حوش الحريمة لاقدامهم على إحراق دواليب السيارات على ضفاف مجرى الليطاني في منطقة حوش الحريمة، ومن ثم قيامهم برمي المخلفات والنفايات الناجمة عن الحرائق في نهر الليطاني، مما يشكل تعديا قانونيا ويحمل خطرا بيئيا وصحيا".