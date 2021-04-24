لبنان

الحريري يهنئ "الأنصار".. هذا ما قاله

Lebanon 24
24-04-2021 | 18:41
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غرد الرئيس المكلف سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مبروك لنادي الانصار الفوز ببطولة الدوري اللبناني لكرة القدم. ومبروك عودته للتربع من جديد على عرش الالقاب. كنتم صادقين بكفاحكم فاستحققتم الكأس، وحظ أوفر لنادي النجمة".
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