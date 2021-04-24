مداهمات للجيش في حورتعلا.. ماذا يجري؟

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 23 /4 /2021 واثر إشكال وقع في بلدة حور تعلا – بعلبك، نفذت دورية من الجيش عمليات دهم منازل مطلوبين وأشخاص يشتبه في تورطهم بإطلاق النار، وضبطت عدداً من كاميرات المراقبة ومتمماتها إضافة إلى أجهزة كومبيوتر. وأوقفت الدورية المطلوب (ع.ا)، من دون العثور معه على أي مضبوطات.

كما أوقفت كلا من (ح.ي) و(ح.ي) للاشتباه في مشاركتهما في إطلاق النار، وضبطت بحوزتهما مسدسا حربيا وكمية من الذخائر ومذنبة (آر بي جي)، إضافة إلى سيارة نوع CRV.

وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".



