لبنان

بلدية صيدا توقف مجموعة من المتسولين في المدينة

Lebanon 24
24-04-2021 | 19:37
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أكد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان أن "البلدية ماضية بمكافحة ظاهرة التسول المسيئة لمدينة صيدا وأهلها، ولا سيما عند التقاطعات الرئيسية والإشارات الضوئية، والتي كانت أطلقتها بموجب قرار للمجلس البلدي في شهر شباط الفائت من العام الحالي، بتكليف عضو المجلس البلدي الدكتور محمد حسيب البزري متابعة هذا الملف، وشرطة البلدية إنفاذ القرار".


ولفت إلى أن "دورية للشرطة بإمرة المفوض ثالث بدرالدين قوام اقتادت عدداً من المخالفين، وبينهم فتيان وفتيات قاصرون، وهم من خارج المدينة ومن ممتهني التسول"، مشيراً إلى أن "قيادة الشرطة قامت بإجراء اللازم بحقهم وتنبيههم من مغبة مزاولة التسول مجدداً، لاسيما وأن عدداً كبيراً من المواطنين تقدم بشكاوى بحصول إستفزازات ومضايقات لهم عند الإشارات الضوئية والتقاطعات بذريعة التسول".


وختم السعودي بيانه مشيراً إلى أنه "سيتم إثارة الأمر مع محافظ الجنوب منصور ضو والأجهزة الأمنية المعنية والفاعليات وهيئات المجتمع المدني، بهدف التنسيق المشترك لضمان نجاح مكافحة هذه الظاهرة "المسيئة".

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