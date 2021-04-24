لبنان

الجيش يكشف معملاً لتصنيع "الكبتاغون" في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-04-2021 | 20:19
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

 

"بتاريخ 24 /4 /2021 دهمت وحدة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات في محلة الشراونة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعملاً بداخله معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات (كبتاغون). وجرى تسليم المضبوطات للمراجع المختصة وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين".

 

بتاريخ ٢٤ /٤ /٢٠٢١ دهمت وحدة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات في محلة الشراونة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعملاً بداخله معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات (كبتاغون).#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/plZS4XwvqR pic.twitter.com/iVGQ5FYIH7

 

 

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